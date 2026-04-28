Matteo Berrettini batte Kypson in lotta e supera il primo turno al Challenger di Cagliari

Matteo Berrettini ha vinto il suo primo turno al Challenger di Cagliari, battendo Kypson in tre set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, e rappresenta un passo importante per il tennista italiano, che cerca di ritrovare fiducia in vista degli Internazionali d’Italia. La sfida si è svolta sulla terra battuta del torneo sardo, che si tiene come parte del circuito Challenger.

Matteo Berrettini prova a rilanciarsi in vista degli Internazionali d’Italia e torna a vincere una partita in lotta, imponendosi al tie-break del terzo set sullo statunitense Patrick Kypson in occasione del primo turno del Sardegna Open 2026, prestigioso evento Challenger di categoria 175 (la più importante del circuito cadetto) in programma sulla terra battuta di Cagliari. Il finalista di Wimbledon 2021, reduce da una pessima sconfitta al debutto nel Masters 1000 di Madrid contro il croato Dino Prizmic, ha scelto di rimettersi in gioco ad un livello inferiore per andare alla ricerca di buone sensazioni e per provare a mettere in cascina dei punti preziosi nel tentativo di risalire il ranking garantendosi la presenza nel main draw dei Championships senza dover passare dalle qualificazioni o richiedere una wild card.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini batte Kypson in lotta e supera il primo turno al Challenger di Cagliari Notizie correlate Matteo Berrettini guida la pattuglia azzurra al Challenger 175 di Cagliari. C’è subito un derby al primo turno…Da martedì 28 aprile a domenica 3 maggio andrà in scena il tabellone principale del Sardegna Open 2026, un evento Challenger 175 (massima categoria... Leggi anche: Berrettini riparte dall’Italia: batte (a fatica) Kypson e avanza a Cagliari Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Matteo Berrettini guida la pattuglia azzurra al Challenger 175 di Cagliari. C’è subito un derby al primo turno…; Challenger Cagliari, il tabellone: al via Berrettini, Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tennis: Berrettini batte Kypson e avanza al Sardegna OpenMatteo Berrettini avanti al Sardegna Open, Challenger 175 di Cagliari, dopo una maratona di quasi tre ore contro lo statunitense Patrick Kypson. L'azzurro, grazie al successo, evita di scivolare fuori ... ansa.it Berrettini riparte dall’Italia: batte (a fatica) Kypson e avanza a CagliariL’americano è un osso duro e lo ha dimostrato, ma l'azzurro voleva riscattare il ko di Madrid: vittoria per 6-4 6-7(5) 7-6(5) nel challenger sardo ... gazzetta.it Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook Matteo Berrettini headlines star-studded opening day at Sardegna Open. #ATPChallenger #Cagliari #Sardegna x.com