Roland Garros 2026 7 azzurri nel tabellone di singolare maschile Jannik Sinner guida l’entry list c’è Matteo Berrettini

Per il torneo di Roland Garros 2026 nel singolare maschile, sono ufficialmente ammessi sette giocatori italiani, in attesa delle qualificazioni. La lista di ingresso è stata resa pubblica dagli organizzatori questa mattina e include, tra gli altri, il numero uno tra gli italiani, con altri due atleti di rilievo. Al momento, non sono state annunciate variazioni o sorprese rispetto alla lista iniziale.

Monaco: “Il fastidio al polso di Alcaraz può avere due chiavi di lettura. Non capisco i giudizi su chi sia meglio tra lui e Sinner” Monaco: “Il fastidio al polso di Alcaraz può avere due chiavi di lettura. Non capisco i giudizi su chi sia meglio tra lui e Sinner” Nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2026, 7 azzurri nel tabellone di singolare maschile. Jannik Sinner guida l’entry list, c’è Matteo Berrettini Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabelloneE’ stata rilasciata l’entry list dell’edizione numero 83 degli Internazionali BNL d’Italia: sono già cinque, ma presto potrebbero diventare sei, gli... Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titoloIl conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quote Sinner vincente Parigi Roland Garros 2026 Slam Atp; Sinner riconquista la vetta: ecco come può mantenere il numero 1 fino a Wimbledon; Jannik Sinner e l’obiettivo del Roland Garros: Sarà l’appuntamento più importante del 2026 per un motivo…; Roland Garros, le entry list: 9 italiani in main draw. Roland Garros 2026, 7 azzurri nel tabellone di singolare maschile. Jannik Sinner guida l’entry list, c’è Matteo BerrettiniSono ben sette, in attesa delle qualificazioni, gli italiani già ammessi per classifica al main draw del Roland Garros 2026 di tennis nel singolare ... oasport.it Roland Garros 2026, entry list: nove italiani al via con Sinner numero unoTennis - Roland Garros | Dal 24 maggio al 7 giugno a Parigi il secondo Slam della stagione: guida Sinner, presenti tutti i top 10 nel maschile e varie campionesse Major nel femminile ... ubitennis.com Secondo Claudio Pistolesi, Jannik Sinner ha un solo obiettivo dalla sconfitta di Parigi dello scorso anno: vincere il Roland Garros #SpazioTennis #tennis #Sinner - facebook.com facebook •Sinner ha vinto meritatamente una difficile finale condizionata dal vento contro Alcaraz. Merita di essere il numero uno del mondo. Appuntamento al Roland Garros x.com