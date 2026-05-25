Matesannio Marathon 2026 ciclismo e cicloturismo nel Sannio
Tra Telese Terme e Amorosi si terranno eventi di ciclismo e cicloturismo nel fine settimana del 30 e 31 maggio, con la partecipazione dell’ex professionista Riccardo Riccò. Sono previsti tre appuntamenti dedicati a sport, famiglie e turismo lento, coinvolgendo giovani e appassionati di bici. La manifestazione si svolge su due giorni e include competizioni e attività di cicloturismo lungo le strade del Sannio.
Sabato 30 e domenica 31 maggio un triplo appuntamento tra sport, giovani, cicloturismo e competizione. Il territorio del Matese e del Sannio si prepara a diventare la capitale del ciclismo per un intero fine settimana. “Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 andrà in scena un trittico di eventi unici, pensati per unire lo sport alla valorizzazione del territorio, della cultura e dell’enogastronomia locale”, rende noto Claudio Melillo dell’ASD Maratona del Matesannio. Il programma si articola in tre grandi appuntamenti. “I Ragazzi sono in Giro” (II Edizione) – Sabato 30 maggio, ore 09:30, Amorosi: pedalata ecologica gratuita e non competitiva per famiglie e bambini dai 6 anni in su. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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