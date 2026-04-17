La Matesannio Marathon 2026 sarà prova del Campionato Italiano Mediofondo ACSI

La Matesannio Marathon 2026 si terrà nel prossimo anno e sarà valida come prova del Campionato Italiano Mediofondo ACSI. Le iscrizioni sono ancora aperte e si può usufruire di uno sconto fino alla scadenza. La manifestazione si svolgerà in una data ancora da definire e coinvolgerà numerosi atleti di diverse regioni. La corsa si svolgerà su un percorso di circa 50 chilometri, con partenza e arrivo in località centrale.

La sfida concorre alla conquista della maglia tricolore di fine campionato. Il 31 maggio, i migliori atleti del circuito amatoriale si sfideranno anche sulle strade del massiccio del Matese per conquistare la tappa di campionato. Il percorso mediofondo, tecnico e spettacolare, metterà alla prova la resistenza e l’abilità dei partecipanti, offrendo al contempo scorci paesaggistici mozzafiato tra Campania e Molise. Le iscrizioni sono aperte e le quote agevolate sono soggette a scadenza. Si invitano tutti gli atleti a consultare il sito ufficiale per assicurarsi un posto in griglia e approfittare degli ultimi step promozionali: ci sarà tempo fino al 19 aprile alle ore 24.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - La Matesannio Marathon 2026 sarà prova del Campionato Italiano Mediofondo ACSI Notizie correlate Leggi anche: Matesannio Marathon diventa tappa del campionato italiano Mediofondo Acsi Tiro a volo, Olivieri vince la prima prova del Campionato Italiano di ElicaAl Tav Bologna di Casalecchio di Reno 173 tiratori hanno inaugurato la stagione tricolore della specialità amatoriale del bersaglio bianco-arancio. Panoramica sull’argomento Si parla di: Matesannio Marathon, il grande salto: nel 2026 assegna il titolo italiano ACSI. La Matesannio Marathon 2026 sarà prova del Campionato Italiano Mediofondo ACSILa Matesannio Marathon, in programma per il prossimo 31 maggio 2026, compie un ulteriore salto di qualità. L’evento è stato ufficialmente designato come una delle prove del Campionato Italiano Mediofo ... casertaweb.com Maratona del Matesannio, torna la gara nel Parco del MateseIl prossimo 31 maggio torna l'appuntamento con la Maratona del Matesannio, la gara ciclistica che attraversa le strade tra Campania e Molise. clarusonline.it