Maternità | open day gratuito per futuri genitori al Galliera

Il 27 maggio si terrà un open day gratuito al reparto maternità dell'ospedale Galliera, rivolto ai futuri genitori. L’evento permette di visitare i servizi offerti e conoscere le attività del reparto. È aperto a chi aspetta un bambino e desidera informazioni sulle procedure e l’assistenza disponibili. L’iniziativa si svolge in forma di visita guidata, senza prenotazione obbligatoria.

Il 27 maggio è in arrivo un open day all'ospedale Galliera per i futuri genitori, un’occasione speciale per conoscere da vicino i servizi e le attività del reparto maternità.L’evento, ad accesso libero e gratuito, si terrà dalle ore 11 alle 15 presso il Salone dei Congressi (ingresso da via Volta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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