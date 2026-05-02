Maternità all’Asl1 | open day e passeggiata per le ostetriche

Un evento dedicato alla maternità si terrà presso l’Asl1, con un open day e una passeggiata pensata per le ostetriche e le future mamme. Durante la giornata saranno disponibili consulenze gratuite su temi come parto e allattamento. La passeggiata, aperta a mamme e passeggini, sarà accessibile e offrirà l’opportunità di conoscere i servizi offerti e di scoprire gli spazi dedicati alle neo mamme.

? Cosa scoprirai Dove si possono ricevere consulenze gratuite su parto e allattamento?. Come si svolge la passeggiata accessibile per mamme e passeggini?. Chi gestirà i momenti di confronto diretto negli ospedali?. Perché l'Asl1 chiede un aumento del numero di ostetriche?.? In Breve Open day Imperia dalle 11 alle 14 e Sanremo dalle 13 alle 16.. Passeggiata collettiva ore 10 dal Belvedere Resentello all'area Pelagos di Ventimiglia.. Marino Anfosso coordina l'area Asl1 per il tema One million more midwives.. Consulenze gratuite senza prenotazione presso i padiglioni ospedalieri e i consultori.. Martedì 5 maggio 2026 l’Asl1 Imperiese organizza una serie di iniziative per celebrare la Giornata internazionale dell’ostetrica con open day ospedalieri e una passeggiata collettiva a Ventimiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maternità all’Asl1: open day e passeggiata per le ostetriche Notizie correlate Asili nido comunali, porte aperte per le famiglie: tutte le date degli open dayANCONA- Manca poco all’apertura delle iscrizioni agli asili nido comunali per il prossimo anno educativo 20262027 e nell’attesa sono in programma gli... Il Conservatorio Alessandro Scarlatti apre le porte alla cittadinanza: open day domenica per presentare le attivitàIl Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo apre le sue porte a tutta la cittadinanza con l’Open Day dedicato alle giovani leve e a tutti gli... Contenuti di approfondimento Maternità, open day il 29 aprile al Centro della salute mentale di AostaIl Centro della salute mentale di Aosta apre le porte alle neo mamme nella settimana dedicata alla salute della donna. Il 29 aprile, dalle ore 9 alle 15.30, i professionisti dell’area psico-educativa ... aostaoggi.it Santa Maria Annunziata. La giornata di open day del reparto maternitàBel pomeriggio di festa all’Open Day del reparto maternità dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Si è parlato di maternità attraverso i percorsi che a Ponte a Niccheri consentono la protezione e la ... lanazione.it