Nel trailer di Masters of the Universe, il regista Travis Knight presenta il rilancio cinematografico della saga di He-Man, con Jared Leto nel ruolo di Skeletor. La clip mostra scene di azione e caratterizzazioni dei personaggi principali, annunciando l'inizio di una nuova avventura per il mondo di Eternia. La produzione si concentra sulla lotta tra He-Man e Skeletor, con immagini che anticipano un film d'azione e fantasy.

La battaglia per il destino di Eternia ha inizio. Il primo epico trailer di Masters of the Universe svela finalmente la visione del regista Travis Knight (Bumblebee) per il rilancio cinematografico del mito di He-Man. Come noto, la storia segue il Principe Adam (Nicholas Galitzine), che dopo essere rimasto separato dalla sua terra d’origine per ben 15 anni, viene richiamato su Eternia dalla Spada del Potere. Al suo ritorno, scopre che il suo mondo è caduto sotto il dominio tirannico del malvagio Skeletor, interpretato da un irriconoscibile Jared Leto. Per salvare la sua famiglia e restaurare la pace, Adam dovrà accettare il suo destino e trasformarsi nell’uomo più potente dell’universo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Masters of the Universe: He-Man sfida lo Skeletor di Jared Leto nel primo epico trailer

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