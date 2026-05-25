Masterclass di difesa operativa a Nettuno | oltre 400 agenti formati con il progetto BJJ4Police

Oltre 400 agenti hanno partecipato a una masterclass di difesa operativa a Nettuno, presso la Scuola di Polizia IPI, venerdì 22 maggio. L’evento, inserito nel progetto BJJ4Police, si è concentrato su tecniche di controllo operativo, sicurezza dell’operatore e gestione del confronto fisico. La formazione ha fornito metodi pratici per affrontare situazioni di intervento, con un focus sulla sicurezza personale durante le operazioni.

Nettuno, 25 maggio 2026 – Si è svolta venerdì 22 maggio presso la storica Scuola di Polizia IPI una masterclass intensiva dedicata alle tecniche di controllo operativo, alla sicurezza dell’operatore e alla gestione del confronto fisico. L’iniziativa, andata avanti dalle 14 alle 20, rientra nel progetto BJJ4Police, un percorso formativo nato nell’ottobre 2023 e già considerato una delle esperienze più innovative nel panorama dell’addestramento delle Forze di polizia italiane. Il programma, sviluppato dall’esperienza diretta di operatori della Polizia di Stato, ha già coinvolto oltre 400 agenti in tutta Italia. Le metodologie sono ispirate al Brazilian Jiu Jitsu e adattate alle esigenze operative del servizio quotidiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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