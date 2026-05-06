A Sassari, 17 agenti di polizia e carabinieri hanno completato un corso di formazione dedicato al soccorso salvavita. Durante il percorso, hanno appreso tecniche di primo intervento e rianimazione, anche specifiche per il soccorso ai bambini. La formazione mira a migliorare la capacità delle forze dell’ordine di intervenire in situazioni di emergenza, potenziando le competenze pratiche per garantire interventi tempestivi e efficaci sul territorio.

? Cosa scoprirai Come influirà questa nuova competenza sulla sicurezza quotidiana dei sassaresi?. Quali tecniche specifiche hanno imparato gli agenti per i bambini?. Chi ha coordinato l'addestramento pratico tra Carabinieri e Polizia?. Perché questa sinergia con la Croce Rossa cambia il soccorso locale?.? In Breve Corso tenuto il 2 maggio presso la Questura di via Giovanni Palatucci a Sassari.. Formazione BLSD e pediatrica erogata dagli istruttori del comitato Croce Rossa di Sassari.. Sinergia operativa tra Sindacato Equilibrio e Sicurezza e Sindacato Indipendente Carabinieri.. Nuove competenze tecniche trascritte a matricola per i 17 operatori abilitati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: 17 agenti e carabinieri formati per il soccorso salvavita

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