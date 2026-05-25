Massimo Olivetti è di nuovo sindaco di Senigallia parte la festa del centrodestra | VIDEO

Massimo Olivetti è stato confermato sindaco di Senigallia dopo le elezioni amministrative. La vittoria del centrodestra ha portato all'esultanza dei sostenitori, che hanno festeggiato la riconferma. Le elezioni si sono concluse con la vittoria di Olivetti, che ha ottenuto il mandato per un nuovo mandato. La festa è iniziata subito dopo la comunicazione dei risultati ufficiali.

SENIGALLIA - Nel video l'esultanza del centrodestra per aver vinto le elezioni amministrative di Senigallia e l'ingresso in sala consiliare del neo rieletto sindaco Massimo Olivetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Massimo Bello - Candidato consigliere FDI - Elezioni Senigallia 2026 - Cultura, UE, Bolkestein, PUG

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