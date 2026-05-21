Verso il voto a Senigallia chiusura di campagna elettorale per Massimo Olivetti e Dario Romano

A pochi giorni dal voto a Senigallia, si è conclusa la campagna elettorale di Massimo Olivetti e della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Senigallia al Centro, La Civica e Noi con Olivetti. L’ultimo appuntamento si è svolto con un momento di incontro tra i sostenitori, durante il quale sono stati rivolti ringraziamenti e si sono condivisi gli ultimi messaggi elettorali. La chiusura si è svolta in un’atmosfera di partecipazione e coinvolgimento.

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