Verso il voto a Senigallia chiusura di campagna elettorale per Massimo Olivetti e Dario Romano
A pochi giorni dal voto a Senigallia, si è conclusa la campagna elettorale di Massimo Olivetti e della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Senigallia al Centro, La Civica e Noi con Olivetti. L’ultimo appuntamento si è svolto con un momento di incontro tra i sostenitori, durante il quale sono stati rivolti ringraziamenti e si sono condivisi gli ultimi messaggi elettorali. La chiusura si è svolta in un’atmosfera di partecipazione e coinvolgimento.
SENIGALLIA – Si chiude con un momento di incontro, partecipazione e ringraziamento la campagna elettorale di Massimo Olivetti e della coalizione costituita da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Senigallia al Centro, La Civica e Noi con Olivetti. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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