Massimo Isola verso la rielezione al primo turno

Notizia in breve

A Faenza, su 15 sezioni su 57 scrutinate, il candidato del centrosinistra Massimo Isola ha raggiunto il 62,57% dei voti, consolidando la sua posizione e mostrando di essere in vantaggio per la rielezione al primo turno. La sua percentuale di preferenze cresce mentre le sezioni completate aumentano. Al momento, non ci sono segnali di un possibile sorpasso. La tendenza indica una vittoria sicura per Isola, con un vantaggio considerevole rispetto agli altri candidati.