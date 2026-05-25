Massimo Isola verso la rielezione al primo turno
A Faenza, su 15 sezioni su 57 scrutinate, il candidato del centrosinistra Massimo Isola ha raggiunto il 62,57% dei voti, consolidando la sua posizione e mostrando di essere in vantaggio per la rielezione al primo turno. La sua percentuale di preferenze cresce mentre le sezioni completate aumentano. Al momento, non ci sono segnali di un possibile sorpasso. La tendenza indica una vittoria sicura per Isola, con un vantaggio considerevole rispetto agli altri candidati.
Mentre sono 15 le sezioni scrutinate su 57 a Faenza, il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Isola sempre più sicuro di essere rieletto al primo turno: è infatti in netto vantaggio al 62,57%. Seguono i candidati Gabriele Padovani (FdI + altre liste) al 31,87%, Claudio Miccoli (Fi-Lega) al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Doctor Who: Analisi Serie 11 | Addio Idealismo di Moffat, benvenuta Realtà di Chibnall
Notizie e thread social correlati
Elezioni: Isola verso la vittoria al primo turno a Faenza, ma a Cervia si rischia il ballottaggio - LA DIRETTAAlle 15 sono iniziati lo spoglio delle schede e l’aggiornamento sui risultati delle elezioni amministrative in due comuni.
Terza proiezione Opinio/Rai, Venturini verso la vittoria al primo turnoLe proiezioni di Opinio e Rai indicano che Simone Venturini, candidato del centrodestra, potrebbe vincere al primo turno.
Temi più discussi: Elezioni, l’assessore regionale Massimo Fabi a Faenza per sostenere la candidatura di Massimo Isola; Elezioni, Isola chiude la campagna elettorale in piazza insieme a Michele de Pascale e la comica Maria Pia Timo; Incontro elettorale di Massimo Isola sui temi della sanità con l'assessore regionale Massimo Fabi; Elezioni Faenza, le priorità per il sindaco uscente Massimo Isola: Ricostruzione post alluvione, welfare, cultura, università e Circonvallazione Nord.
Verso la Romagna. A Faenza con il sindaco Massimo Isola, poi a Cervia con il candidato sindaco Mirko Boschetti facebook
Qualcuno qui è mai stato in Grecia e ha raccomandazioni su quale isola visitare? reddit
Elezioni Faenza, Massimo Isola verso la riconferma a SindacoUrne chiuse anche a Faenza dopo la due giorni di elezioni amministrative. In corso lo spoglio delle schede, ma già dai primi dati sembra vicina la riconferma di Massimo Isola a Sindaco della città ... ravenna24ore.it
Elezioni Faenza, Massimo Isola si conferma SindacoUrne chiuse anche a Faenza dopo la due giorni di elezioni amministrative. In corso lo spoglio delle schede, ma la riconferma di Massimo Isola a Sindaco è ormai certa. Con quasi metà delle sezioni ... ravenna24ore.it