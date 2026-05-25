Il 25 maggio 2026, a Modena, Carlo Petrini è stato ricordato per il suo ruolo di figura vicina alla città e al mondo del cibo, anche attraverso la prefazione al libro ‘Savor’, dedicato alle rezdore modenesi. La notizia si concentra sulla presenza e l’attività pubblica di Petrini, che viene descritta come rassicurante e costante nei momenti importanti della comunità.

Modena, 25 maggio 2026 – Era rassicurante sapere che c’era Carlo Petrini a vigilare sul pianeta. Riusciva sempre ad essere vicino a Modena nei momenti importanti, anche scrivendo la prefazione a ‘Savor’, il primo volume sulle rezdore modenesi. Il commercialista Antonio Cherchi, che è stato per molti anni fiduciario regionale Slow Food, ma anche presidente di Slow Food Italia dal 2019 al 2021, con Carlo aveva condiviso battaglie e progetti. “L’ultima volta che l’ho visto, è stato a febbraio, in un incontro con il cardinale Zuppi. Lo ricordo a Modena a inizio settembre 2021, quando era venuto per piantare un albero negli orti di viale Gramsci e alla sera per un incontro con l’arcivescovo Erio Castellucci”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massimo Bottura e Carlo Petrini: “Ha avuto il coraggio di ricordarci che il cibo è cultura e identità”

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