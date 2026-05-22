Addio a Carlo Petrini l’uomo che ha cambiato il modo di guardare al cibo

Nella sera di giovedì 21 maggio, nella sua abitazione di Bra, in provincia di Cuneo, si è spento Carlo Petrini. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Petrini, noto per aver rivoluzionato il modo di pensare al cibo, aveva 73 anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra le persone che lo avevano conosciuto e apprezzato per il lavoro svolto nel settore dell’alimentazione e della promozione delle tradizioni gastronomiche.

È morto nella tarda serata di giovedì 21 maggio, nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, Carlo Petrini. Aveva 76 anni. Fondatore di Slow Food e tra le figure più influenti della cultura gastronomica contemporanea, Petrini lascia un’eredità che negli ultimi quarant’anni ha inciso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Addio a Carlo Petrini, fondatore visionario di Slow Food

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