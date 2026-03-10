L’attore nato a Bergamo ha parlato del suo legame con la città e della passione per l’Atalanta. Ha sottolineato come tornare a casa gli susciti sempre emozioni e ha condiviso alcuni dettagli sui suoi inizi nel teatro, che sono stati quasi casuali. La sua intervista mette in luce la relazione tra l’attore e la sua terra, senza entrare in motivazioni o opinioni personali.

L’INTERVISTA. L’attore nato a Bergamo racconta il legame con la città, la passione per la Dea e gli inizi quasi casuali nel teatro. «Quando posso torno: una passeggiata in Città Alta e la curva nord non possono mancare». L’Atalanta nel cuore e Bergamo sempre come punto di riferimento, anche quando la vita e il lavoro portano lontano. L’attore bergamasco Giorgio Marchesi racconta così il suo legame con la città e con i colori nerazzurri. «L’abbonamento di Champions in Curva Nord ce l’ho e cerco di fare i salti mortali pur di vedere l’Atalanta dal vivo a Bergamo. È motivo di orgoglio: l’Atalanta rappresenta molto del carattere dei bergamaschi, una squadra che suda sempre la maglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’attore Giorgio Marchesi: «L’Atalanta è il carattere dei bergamaschi. E tornare a casa emoziona sempre»

