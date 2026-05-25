Massimo Bandera confermato sindaco di Almè | La priorità sarà implementare i servizi sociali

Massimo Bandera è stato riconfermato sindaco di Almè per il terzo mandato consecutivo, ottenendo il supporto della lista civica “Vivere Almè”. Ha superato gli altri candidati, tra cui uno sostenuto dalla lista “Almè in Progetto” e un altro da “Boffelli Sindaco”. La sua priorità dichiarata è l’ampliamento dei servizi sociali nel territorio.

Massimo Bandera è stato riconfermato s indaco di Almè per il terzo mandato consecutivo. Alla guida della lista civica “Vivere Almè”, Bandera ha superato Michele Olivati con la lista “Almè in Progetto” e Giuseppe Boffelli con “Boffelli Sindaco”. La lista “Vivere Almè” ha ottenuto il 70,99% dei voti, pari a 1.769 preferenze. “Almè in Progetto” di Olivati si è fermata al 21,83% con 544 voti, mentre “Boffelli Sindaco”, sostenuta da Fratelli d’Italia, ha raccolto il 7,18% con 179 preferenze. Complessivamente hanno votato 2.492 cittadini. Per Bandera si tratta di una conferma dopo dieci anni di amministrazione. Nelle prime dichiarazioni dopo il voto, il sindaco ha parlato della continuità del progetto amministrativo e del lavoro svolto dalla squadra negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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