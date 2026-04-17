Fumante confermato alla presidenza del Consorzio dei Servizi Sociali C8

L’assemblea del Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell’Ambito C08 si è riunita recentemente per rinnovare le cariche. Durante l’incontro, è stato confermato alla presidenza l’attuale rappresentante, che già ricopriva questa posizione. La riunione si è svolta in un clima di forte compattezza tra le istituzioni coinvolte, che operano nei territori di Santa Maria Capua Vetere, Curti, Casapulla, San Prisco, Santa Maria La Fossa, Grazzanise e San Tammaro.

In un clima di forte compattezza istituzionale, l’assemblea del Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari Ambito C08 (Santa Maria Capua Vetere, Curti, Casapulla, San Prisco, Santa Maria La Fossa, Grazzanise, San Tammaro) ha riconfermato Davide Fumante alla guida dell’Ente. Una scelta che non.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Sensibilizzare sul tema dell'affidamento familiare, l'iniziativa del Centro Studi Affido e del Consorzio Servizi Sociali A5 Stalking e violenza domestica: protocollo di intesa tra la Questura di Avellino e il Consorzio dei Servizi Sociali A5Il patto mira a prevenire e contrastare la recidiva nei casi di stalking e di violenza domestica, attraverso percorsi strutturati di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: AZIENDA SERVIZI SOCIALI AMBITO C08 - Davide Fumante confermato presidente: sarà una gestione collegiale che mette davanti a tutto il benessere dei cittadini IL NUOVO CDA; AZIENDA SERVIZI SOCIALI AMBITO C08 - Davide Fumante confermato presidente: sarà una gestione collegiale che mette davanti a tutto il benessere dei cittadini IL NUOVO CDA.