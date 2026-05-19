Massimo Bandera si ricandida sindaco ad Almè | Priorità alla viabilità e alle persone

Da bergamonews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicinano le elezioni amministrative ad Almè, con le votazioni previste per il 24 e 25 maggio. Tra i candidati al ruolo di sindaco figura Massimo Bandera, che ha annunciato la propria ricandidatura. Nelle sue dichiarazioni, Bandera ha indicato come principali obiettivi la riqualificazione della viabilità e il miglioramento dei servizi rivolti alle persone. La campagna elettorale si concentra dunque su questi temi, mentre i candidati si preparano a presentare le proprie proposte agli elettori del comune.

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Si avvicinano le elezioni amministrative ad Almè. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono in corsa tre liste: “Vivere Almè”, guidata dal candidato sindaco Massimo Bandera, attuale primo cittadino, “Boffelli Sindaco”, che punta sul candidato sindaco Giuseppe Boffelli e “Almè in progetto”, con candidato sindaco Michele Olivati. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO MASSIMO BANDERA – “VIVERE ALME’”. Perché hai deciso di candidarti? Ho deciso di mettermi nuovamente al servizio della mia comunità per un ultimo mandato perché abbiamo da completare numerosi lavori e altri da avviare, ma soprattutto perché amo il mio paese è perché abbiamo un nuovo progetto civico con persone motivate ed entusiaste. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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