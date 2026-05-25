Massacra la figlia di botte | lui in manette lei è gravissima in ospedale

Un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la figlia di 36 anni, ora in condizioni gravissime in ospedale. La donna è arrivata in codice rosso al Rizzoli di Ischia, con prognosi riservata. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo l’intervento. La vittima ha riportato ferite multiple ed è stata sottoposta a intervento chirurgico. Le forze dell’ordine indagano sui motivi dell’accaduto.

Una donna di 36 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere stata aggredita in casa. Per il pestaggio i carabinieri hanno arrestato il padre della donna, un 58enne del luogo, con l'accusa di tentato omicidio.L'intervento è scattato poco dopo pranzo, quando i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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