Milano coniugi americani investiti | lui muore lei gravissima

A Milano, una coppia di coniugi americani è rimasta coinvolta in un incidente stradale. L’uomo, di 75 anni, è deceduto sul posto, mentre la donna, di 76 anni, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. I due si erano trasferiti dalla Florida in Lombardia e si trovavano in auto al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 16 maggio in via Pirelli, in zona Bicocca, a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 75 e 76 anni, mentre stavano attraversando la strada. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, giunto all'intersezione con via Vizzola avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro, sia al drug test. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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