Una donna è stata gravemente ferita a Ischia nella serata di domenica 26 aprile dopo essere stata attaccata dal suo pitbull. La persona ha subito una grave amputazione della gamba ed è attualmente in ospedale in condizioni critiche. Il cane è stato ucciso dalla polizia intervenuta sul posto. La dinamica esatta dell’incidente e le circostanze sono ancora in fase di accertamento.

Una donna è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita dal proprio pitbull nella serata di ieri, domenica 26 aprile a Ischia. A causa delle profonde ferite riportate, i medici sono stati costretti ad amputarle una gamba. L’incidente è avvenuto nel comune di Barano d’Ischia, nella zona dello Schiappone. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava da sola in casa al momento dell’aggressione: il compagno, co-proprietario del cane, era assente perché ricoverato in ospedale. L’attacco sarebbe avvenuto mentre la vittima si avvicinava all’animale per dargli da mangiare. Il pitbull l’avrebbe aggredita improvvisamente, colpendola con estrema violenza e provocandole ferite gravissime.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pitbull aggredisce una donna a Ischia: amputata una gamba, è in gravi condizioni. Cane ucciso dalla Polizia

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