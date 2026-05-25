Masi Tenuta Canova | Fiori erbe e sapori di primavera
È stata annunciata una nuova iniziativa dedicata alla primavera, intitolata “Fiori, erbe e sapori di primavera”. Si tratta di un percorso sensoriale che presenta profumi, erbe aromatiche, fiori e ingredienti stagionali, abbinati ai vini del marchio Masi. L’evento si propone di valorizzare i sapori tipici di questa stagione attraverso una selezione di prodotti naturali e vini. La presentazione è rivolta a chi desidera scoprire le caratteristiche delle produzioni primaverili.
La primavera arriva a tavola: un percorso tra profumi, erbe aromatiche, fiori ed ingredienti stagionali, in abbinamento ai tuoi vini Masi preferiti. Una serata speciale accompagnata dalla visita della cantina e del Wine Discovery Museum, per vivere un’esperienza che unisce gusto, territorio e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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