Masi Tenuta Canova | Fiori erbe e sapori di primavera

Notizia in breve

È stata annunciata una nuova iniziativa dedicata alla primavera, intitolata “Fiori, erbe e sapori di primavera”. Si tratta di un percorso sensoriale che presenta profumi, erbe aromatiche, fiori e ingredienti stagionali, abbinati ai vini del marchio Masi. L’evento si propone di valorizzare i sapori tipici di questa stagione attraverso una selezione di prodotti naturali e vini. La presentazione è rivolta a chi desidera scoprire le caratteristiche delle produzioni primaverili.