A Milano, torna Flora et Decora, l'evento dedicato ai fiori, all’artigianato e ai sapori della primavera. La manifestazione si tiene nella storica Piazza Sant’Ambrogio e rimarrà aperta al pubblico fino a domani. La fiera è molto frequentata sia dai residenti che dai visitatori, offrendo un’esposizione di prodotti artigianali e specialità stagionali legate alla stagione.

È tornato Flora et Decora, uno degli appuntamenti più amati dai milanesi e dai visitatori che dà appuntamento al pubblico fino a domani nella storica cornice di Piazza sant’Ambrogio. Dopo il successo delle ultime edizioni, l’evento inaugura il nuovo ciclo primaverile confermando la sua identità: celebrare la bellezza della natura, la creatività artigiana e il gusto per le eccellenze italiane. Per tre giorni, i chiostri e la piazza si trasformano in un raffinato giardino a cielo aperto, dove colori, profumi e atmosfere primaverili daranno vita a un’esperienza immersiva e coinvolgente. Organizzata da Lamberto Rubini, Flora et Decora rinnova il suo format consolidato articolato nelle tre aree tematiche – Flora, Decora e Ristora – che accolgono oltre 80 espositori selezionati provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiori, artigianato e pure sapori. Torna la festa della primavera

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