Mascarade Opera torna a Parma con Villa Belcanto | una nuova produzione al Teatro Regio

Notizia in breve

Mascarade Opera presenta “Villa Belcanto” al Teatro Regio di Parma, una nuova produzione dopo il concerto con giovani artisti e la Filarmonica Arturo Toscanini dello scorso 2 maggio. L’evento segna il ritorno della compagnia nella città, continuando il suo rapporto con il pubblico locale. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino, coinvolgendo artisti e ensemble musicali selezionati per questa occasione. La produzione segue il precedente concerto e rafforza la presenza di Mascarade Opera nella scena culturale parmense.