Mascarade Opera torna a Parma con Villa Belcanto | una nuova produzione al Teatro Regio
Mascarade Opera presenta “Villa Belcanto” al Teatro Regio di Parma, una nuova produzione dopo il concerto con giovani artisti e la Filarmonica Arturo Toscanini dello scorso 2 maggio. L’evento segna il ritorno della compagnia nella città, continuando il suo rapporto con il pubblico locale. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino, coinvolgendo artisti e ensemble musicali selezionati per questa occasione. La produzione segue il precedente concerto e rafforza la presenza di Mascarade Opera nella scena culturale parmense.
Dopo il gala orchestrale Giovani Voci a Parma, che lo scorso 2 maggio ha portato all’Auditorium Paganini i giovani artisti del Mascarade Opera Programme insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini, Mascarade Opera rinnova il proprio dialogo con la città con un nuovo appuntamento nel cuore della sua. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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