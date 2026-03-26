Al Teatro Regio di Parma, si terrà un concerto del pianista Grigory Sokolov, uno degli eventi più attesi della stagione concertistica organizzata dalla Società dei Concerti di Parma. La rassegna è supportata dal Comune di Parma, dal Ministero della Cultura, da Fondazione Cariparma e da alcuni sponsor privati, tra cui Sinapsi Group e Chiesi Group. L’appuntamento fa parte di una serie di concerti programmati nel corso della stagione.

Uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Concertistica del Teatro Regio di Parma, realizzata da Società dei Concerti di Parma, grazie al sostegno del Comune di Parma, del Ministero della Cultura, di Fondazione Cariparma e al contributo di Sinapsi Group e Chiesi Group, è senza dubbio il concerto di martedì 7 aprile 2026, ore 20.30 con il pianista Grigory Sokolov. In programma la Sonata n. 4 op. 7 e le Sei bagatelle, op. 126 di Ludwig van Beethoven e la Sonata in si bemolle maggiore D 960 di Franz Schubert. “Considerato uno dei più grandi interpreti viventi, Sokolov è figura quasi leggendaria, la cui arte trascende la mera esecuzione per trasformare ogni concerto in un'esperienza rivelatrice e indimenticabile, dichiara Giampaolo Bandini, direttore artistico della Società dei Concerti di Parma”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Grigory Sokolov al Teatro Regio di Parma

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