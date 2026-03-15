Manon Lescaut al Teatro Regio di Parma
Venerdì 20 marzo alle ore 20, il Teatro Regio di Parma ospita la messa in scena di Manon Lescaut, il dramma lirico di Giacomo Puccini. La rappresentazione si svolge in quattro atti e utilizza il libretto scritto da Luigi Illica, Marco Praga e Domenico Oliva, tratto dall’opera di Antoine François Prévost. La serata prevede un'interpretazione dal vivo dell’opera, senza ulteriori dettagli sul cast.
Manon Lescaut di Giacomo Puccini, dramma lirico in quattro atti su libretto di Luigi Illica, Marco Praga, Domenico Oliva da Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut di Antoine François Prévost, va in scena venerdì 20 marzo alle ore 20.00 (recite domenica 22 ore 15.30, giovedì 26 e sabato 28 marzo ore 20.00) nel nuovo allestimento coprodotto da Festival Puccini, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Regio di Parma, Teatro Nazionale dell’Opera di Bucarest, Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc di Fiume, con regia, scene, costumi, luci di Massimo Pizzi Gasparon Contarini, coreografie di Gheorghe Iancu riprese da Letizia Giuliani e il Balletto di Venezia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Parma si prepara a festeggiare Sant'Ilario: la cerimonia dalle 11 al Teatro Regio
Il Teatro Regio di Capitanata festeggia 25 anni di attività con la commedia ‘Il Re cerca moglie. Riscatto al Regio’In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il Teatro Regio di Capitanata compie 25 anni di attività e festeggia...
Alessandro Bonci; ARIAS; Puccini/Flotow/Donizetti/Massenet/Gounod/Meyerbeer/Verdi/Verdi
Una raccolta di contenuti su Manon Lescaut
Temi più discussi: Attesa al Teatro Regio per Manon Lescaut; Manon siamo noi; Il 55° Premio Puccini a Leontyne Price: cerimonia al Met di New York; 8M - Concerto per la Giornata Internazionale della Donna.
'Manon Manon Manon', tre opere al Teatro RegioDall'1 al 29 ottobre il Teatro Regio presenta Manon Manon Manon: un viaggio affascinante che, per la prima volta in Italia, propone una lunga soggettiva dedicata a Manon Lescaut, presentata in prima ... ansa.it
Manon Lescaut al Teatro Antico di Taormina l’evento operistico dell'anno puccinianoIl capolavoro di Giacomo Puccini registrato per RAI 5 con la regia televisiva di Enrico Castiglione. Grande successo ieri sera al Teatro Antico di Taormina per la rappresentazione evento dell’opera ... lasicilia.it
Buon giorno, dove posso ritrovare le tre puntate di Manon Lescaut regia di Sandro Bolchi con le musiche dei Pink Floyd Grazie facebook
Manon Lescaut al Teatro Regio venerdì 20 marzo x.com