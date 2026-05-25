Martella | Prendo atto del risultato non ce lo aspettavamo

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un candidato ha detto di aver chiamato un avversario per congratularsi dopo aver appreso i risultati elettorali, anche se non ancora ufficiali. Ha commentato che il risultato è molto chiaro, anche se non definitivo. Ha anche riferito di aver tentato di contattare l’altro candidato, senza ricevere ancora risposta.

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È «un risultato non ancora definitivo ma molto chiaro: ho chiamato Venturini, anche se non mi ha ancora risposto, per congratularmi e prendere atto di questo risultato». Andrea Martella alle 20.30 si è presentato ai suoi sostenitori, riuniti all'hotel Leonardo di Mestre, ammettendo la sconfitta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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