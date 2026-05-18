Roberta Bruzzone, consulente legale, ha commentato la richiesta di ergastolo avanzata nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La professionista ha dichiarato di aver previsto questa possibilità, anche se ha aggiunto che non si tratta di una sorpresa. La vicenda riguarda l’accusa di omicidio volontario contro Dassilva, coinvolto nel caso della donna trovata morta in circostanze ancora da chiarire. La decisione sulla pena sarà discussa nelle prossime udienze del procedimento giudiziario.

Non aveva dubbi, Roberta Bruzzone, sul fatto che la Procura di Rimini avrebbe chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva. Intervenuta a La vita in diretta la criminologa, consulente dell’imputato per il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, sottolinea come “il capo di imputazione non è che lasci molto spazio all’interpretazione”. Il parere di Roberta Bruzzone Lunedì 18 maggio Roberta Bruzzone, appresa la notizia della richiesta per l’ergastolo di Louis Dassilva da parte della Procura di Rimini, è intervenuta a La vita in diretta per commentare la novità. La criminologa, consulente della difesa di Dassilva al processo, ha detto: “Mi aspettavo la richiesta dell’ergastolo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, Roberta Bruzzone consulente di Dassilva sull'ergastolo: "Ce lo aspettavamo, ma..."

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Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: carcere confermato per la terza volta

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