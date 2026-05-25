Il commento a caldo del candidato sindaco Pazzano | Risultato inferiore rispetto a quello che ci aspettavamo
Il candidato sindaco ha commentato il risultato elettorale, definendolo inferiore alle aspettative. Ha sottolineato che, nonostante il risultato schiacciante, lo spoglio procede lentamente e non è ancora chiara la composizione delle liste. La sua analisi si concentra sulla differenza tra le aspettative e i dati attuali, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione dei voti o sui numeri ufficiali.
“Dato schiacciante della vittoria, adesso la questione è capire la composizione delle liste: risultato inferiore rispetto a quello che ci aspettavamo; lo spoglio è lento, siamo lontani dal capire la portata del voto". Questo il primo commento del candidato sindaco civico, Saverio Pazzano. "Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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