Martella ammette la sconfitta Venturini è il nuovo sindaco di Venezia

Simone Venturini è stato confermato come nuovo sindaco di Venezia, con lo spoglio ancora in corso ma il risultato ormai chiaro. Andrea Martella, sfidante, ha riconosciuto la propria sconfitta.

Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Lo spoglio è ancora in corso, ma il risultato è ormai consolidato e lo sfidante Andrea Martella ha ammesso la sconfitta.Una vittoria a sorpresa, per dimensioni, con un ottimo risultato della lista civica del sindaco. In questo articolo una sintesi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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