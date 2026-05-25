Martella ammette la sconfitta Venturini è il nuovo sindaco di Venezia

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Venturini è stato confermato come nuovo sindaco di Venezia, con lo spoglio ancora in corso ma il risultato ormai chiaro. Andrea Martella, sfidante, ha riconosciuto la propria sconfitta.

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Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Lo spoglio è ancora in corso, ma il risultato è ormai consolidato e lo sfidante Andrea Martella ha ammesso la sconfitta.Una vittoria a sorpresa, per dimensioni, con un ottimo risultato della lista civica del sindaco. In questo articolo una sintesi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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