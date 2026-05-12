Il nuovo confronto tra Martella e Venturini ospiti della Cisl Venezia
Si è svolto un nuovo confronto tra i candidati sindaco del centrosinistra e del centrodestra, rispettivamente Andrea Martella e Simone Venturini, presso la sede della Cisl Venezia. Durante l'incontro, i due candidati hanno discusso delle loro proposte e delle priorità per la città, rispondendo alle domande poste dai rappresentanti del sindacato. L'evento ha rappresentato un momento di approfondimento sulle rispettive linee programmatiche.
Nuovo confronto tra i candidati sindaco del centrosinistra, Andrea Martella, e del centrodestra, Simone Venturini. Teatro del dibattito, martedì mattina, è stato l'hotel Leonardo di Mestre, in un incontro promosso dalla Cisl Venezia, che in precedenza aveva già avuto modo di presentare ai due.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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