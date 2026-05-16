Distribuzione diretta farmaci a Piacenza servizio chiuso per inventario il 21 e 22 maggio
Il servizio di Distribuzione diretta di farmaci presso l’ospedale di Piacenza si interromperà nelle giornate del 21 e 22 maggio 2026, a causa di un inventario programmato. La sede interessata si trova nel nucleo antico, in via Taverna 49, edificio 6, ingresso A. Durante queste date, non sarà possibile accedere al servizio di consegna dei farmaci. La ripresa del servizio è prevista per il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di inventario.
Il servizio di Distribuzione diretta di farmaci dell’ospedale di Piacenza (nucleo antico, via Taverna 49, edificio 6 ingresso A) sarà chiuso per inventario nelle giornate del 21 e del 22 maggio 2026. L’attività riprenderà con i consueti orari di apertura al pubblico lunedì 25 maggio.Nelle due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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