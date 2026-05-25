Il 25 maggio 2026 si ricorda il 18° anniversario dell’atterraggio della sonda Phoenix su Marte. La sonda arrivò nel 2008, dopo un viaggio di circa dieci mesi, e si posò sulle pianure ghiacciate dell’emisfero settentrionale del pianeta rosso. Quell’evento rappresentò un momento chiave nella ricerca di ghiaccio e potenzialmente di vita su Marte.

Il 25 maggio 2026 segna il diciottesimo anniversario dell’atterraggio della sonda Phoenix sulle pianure ghiacciate dell’emisfero settentrionale di Marte, un evento avvenuto nel 2008 dopo un viaggio spaziale durato circa dieci mesi. La missione si distinse immediatamente dalla tipologia di veicoli spaziali progettati per percorrere chilometri tra crateri e rocce marziane. Phoenix operò infatti come una stazione fissa, concentrando tutta la sua capacità tecnologica sulla capacità di scavare il suolo per esaminare ciò che si trovava nelle profondità del sottosuolo del Pianeta Rosso. L’obiettivo scientifico era estremamente specifico: i ricercatori cercavano tracce di acqua ghiacciata per determinare se Marte avesse ospitato, nel passato o se ospitasse tuttora, condizioni idonee allo sviluppo di forme di vita microscopiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marte, 18 anni fa Phoenix scovò il ghiaccio: la caccia alla vita

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