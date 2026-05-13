Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, l'attenzione si concentra sulle influenze di Venere in Cancro e Marte in Toro. Questi transiti portano un’accresciuta sensibilità nei sentimenti e una maggiore determinazione nelle relazioni. Le persone potrebbero sentire il bisogno di approfondire i legami affettivi o di prendere decisioni importanti nel campo dell’amore. L’oroscopo indica che i sentimenti si fanno più consapevoli e orientati alle scelte concrete.

L'oroscopo dell'amore della prossima settimana, dal 18 al 24 maggio 2026, ruota intorno a due ingressi che cambiano completamente il clima sentimentale: Marte si stabilisce in Toro e Venere entra in Cancro, e il martedì 19 maggio i due pianeti dell'amore si guardano in sestile per la prima volta da settimane. È la settimana in cui smette di vincere chi rincorre, e comincia a vincere chi sceglie. Nella stagione dei primi weekend al mare e degli inviti a cena sul balcone, le stelle suggeriscono di non sprecare più mosse a vuoto: un passo solo, ma fatto bene. Firma: Artemide – Aggiornato il 13 maggio 2026 La cornice astronomica è di rara nitidezza.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo dell'amore della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Venere entra in Cancro e Marte in Toro, il desiderio si fa scelta

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