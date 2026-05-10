Trovato senza vita all' alba accanto alla sua moto la vittima è un giovane di 18 anni

All'alba di questa domenica, un giovane di 18 anni, residente a Chieti, è stato trovato senza vita accanto alla sua moto a Pescara. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino, senza che siano ancora state fornite dettagli sulle circostanze del decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso e stanno analizzando eventuali tracce presenti sul luogo.

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Dramma all'alba di questa mattina (domenica 10 maggio), per la morte di un giovane di 18 anni originario di Chieti, trovato senza vita accanto alla sua moto a Pescara. Come ricostruisce Il Pescara, intorno alle 5 del mattino è arrivata una richiesta di soccorso per la presenza di un corpo a terra.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 ACTION: Millionaire Gives $5 to Homeless Stranger, Moments Later the Ex-Commando Saves His Life Notizie correlate Dramma a Pescara: 18enne trovato morto accanto alla moto all’alba, indagini in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento Nella mattinata di oggi, domenica 10 maggio, a Pescara, alcuni passanti hanno fatto una scoperta drammatica... Dramma a Pescara: 18enne trovato morto in strada all’alba accanto alla moto, indagini in corsoLa scoperta di un passante all’alba di domenica in via Volta all’altezza dall'incrocio con via Tortora. Argomenti più discussi: Non vede il vicino di casa da giorni e dà l'allarme: trovato senza vita nel letto di casa; Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume; Una donna è stata trovata morta in un parco del Milanese; Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino.