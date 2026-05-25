Al quartiere Barona, alla periferia di Milano dove è cresciuto, non hanno smesso di chiamarlo Fabio. Lì, Marracash è rimasto il figlio delle case popolari. Nella testa di tanti, a fare visita torna sempre quel ragazzetto che stava alla regole della strada “poiché certe esperienze erano normali” e che non si è mai sentito un gangster “per aver spacciato e rubato quattro motorini”. Ma che era bravo a scrivere i temi e leggeva molto “perché era un passatempo economico”. Flash forward: Fabio è diventato Marracash. O meglio, la maschera Marracash si è squarciata fino a coincidere quasi con Fabio e a metterne a nudo le paure, le fragilità e i punti di forza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marracash: “Non mi sono mai sentito un gangster per aver spacciato o rubato motorini, in Barona erano esperienze normali. La svolta con il rap e dopo l’incontro con Gue. L’ansia? Una bestia feroce”

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