Marracash | dalla Barona al successo il viaggio tra rap e depressione

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marracash, artista nato nella zona della Barona, ha attraversato un percorso che lo ha portato dal mondo dello spaccio alla scena musicale. La sua carriera è stata caratterizzata da un rapido successo, ma anche da momenti di difficoltà legati a problemi di salute mentale. La diagnosi di bipolarismo ha influito sul suo modo di scrivere e interpretare i brani, portandolo a cambiare approccio musicale nel corso degli anni. La sua storia include passaggi tra situazioni complicate e traguardi nel rap.

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? Domande chiave Come ha gestito il passaggio tra spaccio e successo musicale?. Perché la diagnosi di bipolarismo ha cambiato la sua musica?. Cosa ha rivelato Elodie sulla loro storia vissuta come coppia?. Come ha trasformato la periferia in un traguardo a San Siro?.? In Breve Collaborazioni con Guè e partecipazione di Elodie al documentario di Pippo Mezzapesa.. Esordi musicali su MySpace e partecipazione alla Dogo Gang nel 2008.. Analisi della salute mentale con il contributo del professor Massimo Recalcati.. Cittadinanza onoraria conferita alla famiglia del rapper nel comune di Nicosia.. Il documentario King Marracash, diretto da Pippo Mezzapesa e prodotto da Groenlandia insieme a Disney+, ricostruisce il percorso di Fabio Rizzo, l’artista noto come Marracash, partendo dalle case popolari della Barona fino al trionfo mediatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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King Marracash | Trailer

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