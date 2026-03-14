È un Monza grandi firme | Palermo spazzato via la serie A è più vicina

Il Monza ha battuto il Palermo con un risultato di 3-0, consolidando la sua posizione in classifica. La partita si è svolta oggi e ha visto i biancorossi dominare dal primo minuto, con una prestazione netta e senza esitazioni. La vittoria avvicina il Monza alla possibilità di ottenere la promozione in Serie A. La partita si è conclusa senza ulteriori cambiamenti nel punteggio.

Monza, 14 marzo 2026 – Un tris secco, dominato, imperioso. Come all’andata, tra gli olé finali del pubblico di casa (12mila spettatori presenti, record stagionale) il Monza travolge all’U-Power Stadium – sempre più fortino invalicabile – un timido e spento Palermo e si aggiudica uno scontro diretto di campale importanza. I biancorossi ritornano al primo posto, in attesa del risultato del Venezia (in campo ora) e soprattutto mandano i siciliani a meno 6 e il Frosinone a meno 4. A nove gare dalla fine sono distacchi piuttosto importanti in ottica promozione diretta in Serie A. Una vittoria legittimata praticamente dal 1’ all’ultimo minuto per i brianzoli: in rete Petagna (ormai bomber ritrovato, al terzo gol di fila e settimo stagionale), Ciurria e Colombo (al primo centro in biancorosso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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