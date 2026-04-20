Protagonisti del settore designer e grandi firme riuniti in redazione

Domani nella sede del quotidiano situata in Corso Buenos Aires 54 si svolgerà la prima giornata della tappa milanese del tour

LA TRE GIORNI della tappa milanese del tour itinerante " QN Distretti 2026 – Le sfide dei territori e dei distretti italiani" partirà domani nella prestigiosa sede della redazione del quotidiano Il Giorno in Corso Buenos Aires 54. L’appuntamento per la prima giornata è alle 17 di domani, sulla terrazza, con l’apertura della mostra che celebra i 70 de Il Giorno. Un percorso visivo che attraversa la storia del quotidiano grazie al valore unico di una parte del suo archivio: immagini e prime pagine che hanno raccontato, giorno dopo giorno, la storia del nostro tempo. Otto pannelli accompagnano i visitatori, con ingresso gratuito su registrazione fino a venerdì 24 aprile, in un percorso ricco di suggestioni, tra cinema e cronaca, design e grafica, grandi personaggi, sport, Italia e mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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