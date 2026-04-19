Ferrante si candida a sindaco di Ariano Irpino | Le periferie dimenticate la burocrazia da abbattere la città deve risorgere

Un candidato si presenta alle elezioni comunali di Ariano Irpino, annunciando la volontà di affrontare i problemi delle periferie e di ridurre la burocrazia. La sua candidatura è sostenuta da diverse forze politiche, tra cui partiti nazionali, una lista civica e altri gruppi politici locali. Le forze coinvolte hanno deciso di unire le loro energie per promuovere un cambiamento amministrativo nel comune.

Le liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Azione, lista civica Puopolo e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione di serietà amministrativa, competenza e responsabilità, hanno individuato nel dott. Mario Ferrante il candidato sindaco attorno al quale costruire un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ariano Irpino, il centrodestra unito si presenta con Ferrante: «La città annaspa, serve un ariete»Il consigliere regionale Ettore Zecchino promuove la coalizione più ampia della competizione elettorale: partiti, civismo e Azione insieme per il... Leggi anche: Ariano, “Azione” sostiene Ferrante Sindaco e inaugura la sede Approfondimenti e contenuti Zecchino e D’Amato: Ferrante scelta giusta per ridare futuro e importanza ad ArianoUn’apertura di campagna elettorale segnata da toni cordiali ma anche da contenuti politici ben definiti. Ad Ariano Irpino, l’intervento di Ettore Zecchino, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ... irpiniaoggi.it Ad Ariano il Campo largo unito su Grasso candidato sindacoHanno dovuto scrivere un comunicato appello alla Segreteria del Pd, le forze del Campo Largo di Ariano per ribadire e rendere ufficiale la candidatura a sindaco di Carmine Grasso. Storico tesserato ... irpiniaoggi.it