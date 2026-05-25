Il 30,7% degli elettori nel Paese preferisce che Marina Berlusconi assuma la guida di Forza Italia. Nei giorni scorsi si sono moltiplicati incontri, colloqui e indiscrezioni sul suo ruolo all’interno del partito. La leadership della figlia dell’ex presidente del Consiglio è al centro di discussioni tra gli esponenti della formazione politica. La sua posizione viene valutata in vista di future scelte strategiche e di eventuali cambiamenti nella direzione del partito.

Da oltre trent’anni il nome Silvio Berlusconi continua a riaffacciarsi ciclicamente nel dibattito pubblico italiano. Cambiano le stagioni politiche, cambiano i leader del centrodestra, cambia perfino il linguaggio della politica, eppure l’ipotesi di un “altro Berlusconi” pronto a scendere in campo torna puntualmente a riemergere. Del resto, Silvio Berlusconi non ha mai abbandonato la scena pubblica italiana, mantenendo il proprio nome al centro della vita politica nazionale per oltre tre decenni. Negli anni diversi istituti di ricerca hanno testato notorietà, reputazione e spendibilità politica degli eredi della famiglia, in particolare di Marina e Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marina Berlusconi e il rebus della leadership: il 30,7% degli elettori nel Paese la vuole alla guida di Forza Italia

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