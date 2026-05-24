Marina Berlusconi | il sondaggio sulla guida di Forza Italia divide

Un sondaggio sulla guida di Forza Italia ha suscitato discussioni all’interno del centrodestra. Le domande principali riguardano come cambierebbero gli equilibri politici con la sua leadership e il motivo per cui i sostenitori della Lega preferiscono questa figura. I risultati mostrano opinioni contrastanti tra gli elettori, con maggiori favori tra i supporter della Lega rispetto ad altri partiti della coalizione.

? Domande chiave Come cambierebbero gli equilibri del centrodestra con la sua guida?. Perché i sostenitori della Lega premiano più la sua leadership?. Cosa rischierebbe Forza Italia nel competere con il partito di Meloni?. Chi potrebbe frenare l'ascesa politica della primogenita di Silvio Berlusconi?.? In Breve Il 65,1% degli elettori della Lega sostiene la leadership di Marina Berlusconi.. Il 45,4% dei sostenitori di Fratelli d'Italia si mostra favorevole alla sua guida.. Il 70% della base di Forza Italia vede crescita con il suo comando.. Il 25,8% degli intervistati al sondaggio di Alessandra Ghisleri non si è espresso..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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PIER SILVIO BERLUSCONI E LA TENTAZIONE DELLA POLITICA

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