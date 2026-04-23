Forza Italia si trova divisa sui prossimi congressi regionali, con Marina Berlusconi che ha espresso riserve sulla tempistica e ha mostrato preoccupazione riguardo alla possibile conferma della leadership di Tajani. La discussione sui tempi e modalità delle elezioni interne ha generato tensioni tra le diverse fazioni del partito, mentre le dichiarazioni di Berlusconi sono state interpretate come una presa di posizione contro le mosse di Tajani. La situazione resta tesa e incerta.

Altro che tabella di marcia condivisa. Dietro la corsa apparente di Forza Italia verso i congressi regionali entro il 30 giugno, si muove una partita molto più ruvida e meno lineare. Perché se ufficialmente la deadline resta quella, ufficiosamente c’è chi frena. E non è una voce qualunque: è quella di Marina Berlusconi. La primogenita del fondatore, secondo diversi segnali interni, non vede di buon occhio una accelerazione forzata. Il sospetto, neanche troppo velato, è che Antonio Tajani stia usando la stagione congressuale per consolidare definitivamente la propria leadership, trasformando un passaggio organizzativo in un’investitura politica a tutti gli effetti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia divisa sui congressi regionali: Marina Berlusconi frena sulla tabella di marcia e teme che Tajani possa blindare la leadership del partito

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