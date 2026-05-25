Mariglianella Arcangelo Russo stravince le Elezioni Comunali e viene riconfermato sindaco
Arcangelo Russo è stato riconfermato sindaco di Mariglianella con circa l’85% dei voti alle elezioni comunali del 2026. La sua vittoria è stata netta, con un consenso ampio da parte degli elettori. Nessun altro candidato ha raggiunto percentuali vicine, consolidando la sua posizione di primo cittadino. La consultazione si è svolta senza incidenti e con una partecipazione significativa della popolazione locale.
Arcangelo Russo è stato riconfermato sindaco di Mariglianella. Il primo cittadino uscente ha ottenuto un vero e proprio plebiscito alle Elezioni Comunali 2026, con una percentuale attorno all'85%.Battuto la sfidante Giuseppina Principato. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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