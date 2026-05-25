Mariglianella Arcangelo Russo stravince le Elezioni Comunali e viene riconfermato sindaco

Notizia in breve

Arcangelo Russo è stato riconfermato sindaco di Mariglianella con circa l’85% dei voti alle elezioni comunali del 2026. La sua vittoria è stata netta, con un consenso ampio da parte degli elettori. Nessun altro candidato ha raggiunto percentuali vicine, consolidando la sua posizione di primo cittadino. La consultazione si è svolta senza incidenti e con una partecipazione significativa della popolazione locale.