Elezioni comunali 2026 | a Borgomezzavalle riconfermato il sindaco uscente

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali a Borgomezzavalle. Il sindaco uscente è stato confermato alla guida del Comune. Non sono stati segnalati problemi o anomalie durante la giornata di voto. I risultati ufficiali verranno comunicati nelle prossime ore.

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Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Borgomezzavalle i seggi per le elezioni comunali.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 5 comuni del Vco per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare i consigli comunali. A Borgomezzavalle l'unico candidato era il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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