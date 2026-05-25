Elezioni comunali a Guilmi stravince il sindaco uscente Racciatti

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Guilmi, il sindaco uscente Carlo Racciatti ha ottenuto il 91,56% delle preferenze, con 206 voti. La sua lista, Buongoverno per Guilmi, ha conquistato un risultato schiacciante nelle elezioni comunali. La vittoria è stata netta, con un'ampia maggioranza di cittadini che hanno scelto di confermare la sua leadership. La percentuale di voti espressi indica un forte sostegno alla sua amministrazione.

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Plebiscito a Guilmi dove il sindaco uscente Carlo Racciatti (lista Buongoverno per Guilmi) viene rieletto con il 91,56% delle preferenze con 206 voti ricevuti.Il secondo candidato sindaco, Francesco Stampone della lista Insieme per Guilmi si è fermato, con 17 voti, al 7,56%.Al terzo posto Matteo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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