Elezioni comunali a Guilmi stravince il sindaco uscente Racciatti

Notizia in breve

A Guilmi, il sindaco uscente Carlo Racciatti ha ottenuto il 91,56% delle preferenze, con 206 voti. La sua lista, Buongoverno per Guilmi, ha conquistato un risultato schiacciante nelle elezioni comunali. La vittoria è stata netta, con un'ampia maggioranza di cittadini che hanno scelto di confermare la sua leadership. La percentuale di voti espressi indica un forte sostegno alla sua amministrazione.