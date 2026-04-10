Il Tottenham ha pronto un’offerta vantaggiosa per Marcos Senesi

Il Tottenham ha presentato un'offerta per acquistare Marcos Senesi dal Bournemouth. Negli ultimi giorni, il difensore è stato collegato a un possibile trasferimento, mentre la Juventus ha manifestato interesse a ingaggiarlo. La trattativa tra le parti coinvolte si sta sviluppando in queste settimane, con le squadre che cercano di definire i dettagli dell'operazione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Marcos Senesi è stato accostato al trasferimento dal Bournemouth nelle ultime settimane e la Juventus è ansiosa di assicurarsi la sua firma. Il difensore argentino sarà svincolato a fine giugno e il 28enne è nel mirino di diversi top club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus gli avrebbe offerto 3 milioni di euro a stagione per quattro anni. Resta da vedere se il difensore sudamericano sarà disposto ad accettare l’offerta. Vuoi più copertura CaughtOffside? Aggiungici come a fonte preferita su Google all’elenco dei preferiti per notizie di cui ti puoi fidare. Il Tottenham è pronto a offrire un premio alla Senesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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