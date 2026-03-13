Durante l'intervista a 2TALKS, Romeo Agresti ha aggiornato sulla strategia di mercato della Juventus, evidenziando l'interesse per giocatori come Lewandowski e Bernardo Silva, entrambi in scadenza di contratto. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa senza investimenti immediati, sfruttando i parametri zero. La finestra estiva si avvicina e il club si prepara a compiere mosse mirate.

Romeo Agresti a 2TALKS ha fatto il punto sul mercato dei parametri zero della Juventus in vista dell’estate, da Lewandowski a Bernardo Silva. Il mercato dei parametri zero: Lewandowski, Senesi e Bernardo Silva Per quanto riguarda gli acquisti a Parametro Zero e indiscrezioni, Senesi è l’obiettivo su cui la Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, un mercato a parametro zero: da Senesi a Lewandowski

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