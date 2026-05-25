Marco Russo è il nuovo sindaco di Lerici

Il nuovo sindaco di Lerici è Marco Russo, che ha vinto le elezioni comunali del 25 maggio 2026. Russo ha ottenuto 3.000 preferenze, superando gli altri candidati. La sua elezione segue la conclusione della tornata elettorale e la proclamazione ufficiale. Il voto si è svolto senza segnalazioni di irregolarità. Russo ha ricoperto in passato il ruolo di vice primo cittadino, rappresentando la lista “Per Lerici e i suoi borghi”.

Lerici (La Spezia), 25 maggio 2026 – . Il vice primo cittadino uscente (lista Per Lerici e i suoi borghi) ha ottenuto 3.120 voti (pari al 63,54 per cento delle preferenze). Battuta la sfidante Aurora Minichini (lista Lerici Domani), che ha preso il 36,46 per cento delle preferenze (1.790 voti). In totale gli elettori a Lerici sono 8.764. Alle urne si sono presentati in 5.028 (affluenza dunque al 57,37%). Le schede nulle sono 84, 34 quelle bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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