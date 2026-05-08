Lerici Russo propone nuovi parcheggi e riordino del porticciolo
A Lerici, l’amministrazione comunale ha presentato un piano che prevede la realizzazione di nuovi parcheggi e un riordino del porticciolo. La proposta include modifiche alla gestione delle aree di attracco e delle zone di sosta, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del territorio. Sono inoltre previste misure specifiche per affrontare il problema dei rifiuti, anche attraverso interventi di raccolta e smaltimento.
? Punti chiave Come cambierà la gestione del porticciolo e dei nuovi parcheggi?. Quali misure prevede Russo per risolvere il problema dei rifiuti?. Perché le associazioni chiedono un tavolo di concertazione permanente?. Quando tornerà il mercato settimanale al suo assetto originario?.? In Breve Confesercenti e Confartigianato La Spezia chiedono tavolo di concertazione permanente con l'amministrazione.. Associazioni propongono uso strumento Intesa per programmazione commerciale nei centri storici.. Imprese sollecitano ripristino assetto originario mercato settimanale dopo fine lavori negli stalli.. Richiesta revisione imposta di soggiorno e portale Lericicoast per gestione flussi turistici.🔗 Leggi su Ameve.eu
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