Lerici Russo propone nuovi parcheggi e riordino del porticciolo

A Lerici, l’amministrazione comunale ha presentato un piano che prevede la realizzazione di nuovi parcheggi e un riordino del porticciolo. La proposta include modifiche alla gestione delle aree di attracco e delle zone di sosta, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del territorio. Sono inoltre previste misure specifiche per affrontare il problema dei rifiuti, anche attraverso interventi di raccolta e smaltimento.

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